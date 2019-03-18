امانة بغداد توجه إنذارا لاصحاب الأبنية في الكرادة داخل لإدامة أبنيتهم

الخليج 365/ بغدادأعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن توجيه إنذار لاصحاب الأبنية في شارع الكرادة داخل وسط العاصمة مدته 45 يوماً لإدامة وصبغ أبنيتهم واعادة اعمار الواجهات العشوائية والمتهالكة، محذرة من الغرامات والتبعات القانونية.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "توجيه إنذار لاصحاب الأبنية كافة ضمن شارع الكرادة داخل وسط بغداد مدته 45 يوماً يقوم خلاله صاحب البناية بإدامة وصبغ أبنيتهم واعادة اعمار الواجهات العشوائية والمتهالكة وبما يناسب الذوق العام وبخلافه يتحمل المالك الغرامات والتبعات القانونية".



وأضافت الامانة في بيانها، أن "هذا الإجراء هو لإظهار المدينة بافضل صورة خصوصا بعد رفع الكتل الكونكريتية عنها وفتح اغلب أزقتها وشوارعها الرئيسية والفرعية".

يشار الى أن امانة بغداد باشرت بحملة لازالة التجاوزات والبسطات والعشوائيات من منطقة الكرادة وسط العاصمة في التاسع من آذار الحالي.

