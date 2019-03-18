المالكي يدعو لأن تعكس وزارة الخارجية صورة العراق المشرقة

الخليج 365/ بغداددعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، الى اهمية أن تعكس وزارة الخارجيَّة صورة العراق المشرقة.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم التقى بزعيم ائتلاف دولة نوري المالكيّ، وجرى في اللقاء استعراض عمل وزارة الخارجيّة، ودورها في فتح علاقات العراق الخارجيَّة، وتوضيح تطوُّرات الأوضاع في العراق، وإبراز مواقفه إزاء القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة".



واضاف البيان أن "المالكيّ دعا إلى أهمِّيَّة أن تعكس وزارة الخارجيَّة صورة العراق المشرقة، وحجم المُنجَز الذي حققه الشعب العراقيّ على طريق تثبيت قِيَم الوطنيَّة، وترسيخ أسس الديمقراطيَّة".

ومن جانبة أكد الحكيم على أنَّ تكامل السلطات السياسيَّة في العراق من شأنه أن يُحقق مصالح العراق الستراتيجيَّة، ويُمكّنه من مُواجَهة التحدِّيات الداخليَّة، والخارجيَّة".

