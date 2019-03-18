نائب يؤكد اهمية انشاء جهاز يضاهي جهاز مكافحة الارهاب يعنى بمكافحة الفساد

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الاثنين، اهمية انشاء جهاز يضاهي جهاز مكافحة الارهاب ويعنى بمكافحة الفساد واستئصاله من جذوره ، فيما اشار الى اهمية تفعيل العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتفعيل القوانين المشرعة والمخصصة لمكافحة الفساد.

وقال المعموري في حديث لـ الخليج 365، ان "اكثر شيء عانينا منه خلال الدورات السابقة ومن خلال المتابعات المستمرة للعمل الحكومي هو عدم التطبيق للقوانين المشرعة وتركها مركونة دون تفعيل"، مبينا ان "الحكومة الحالية بالتعاون مع مجلس النواب عليهما تنسيق الجهود والعمل المشترك بغية تفعيل القوانين النافذة وتشريع قوانين اخرى جميعها تكون داعمة لملف مكافحة الفساد".



واضاف المعموري ان "الدورات السابقة عانت كثيرا من صراع السلطتين التشريعية والتنفيذية ما تسبب بعدم تنسيق الجهود والعمل المشترك في سبيل مكافحة الفساد"، لافتا الى "اننا بالمرحلة الحالية عازمون على تجاوز الاخفاقات السابقة والمضي مع السلطة التنفيذية بتفاهمات مشتركة لدعم خطوات القضاء على آفة الفساد".

واكد المعموري ان "جميع القوى السياسية عليها ان تعي جيدا ان لا طريق اليوم الا طريق مكافحة الفساد، وكانت لدينا رغبة شديدة في ان يتم تشكيل جهاز مكافئ لجهاز مكافحة الارهاب يعني بمكافحة الفساد واستئصاله من جذوره".

وكان مجلس النواب ناقش في جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني التي عقدت في 9 اذار 2019 ، وبحضور رؤساء الوزراء ومجلس القضاء الاعلى وديوان الرقابة المالية والنزاهة، ملف القضاء على الفساد ووضع الاليات المناسبة لحسم هذا الملف.

