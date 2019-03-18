القانونية النيابية تؤكد مباشرتها باستكمال صياغات قانون النشيد الوطني

الخليج 365/ بغداداكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، الاثنين، ان اللجنة ستباشر الاسبوع المقبل استكمال الصياغات القانونية لمقترح النشيد الوطني العراقي، فيما اشار الى ان هنالك بعض التعديلات التي اجريت من مؤلف القصيدة باضافة بعض الكلمات لضمان التنوع المكوناتي.

وقال الغزي في حديث لـ الخليج 365، ان "اللجنة القانونية استلمت بشكل رسمي مقترح قانون تعديل الشيد الوطني على اعتبار انه مطلب جماهيري لتغيير النشيد السابق كون النشيد يمثل هوية للبلد ونحن بحاجة الى نشيد وطني يلامس واقع العراق الجديد"، مبينا ان "اللجنة ستعمل وخلال الاجتماعات الاسبوع المقبل على استكماله قانونيا واعادته الى لجنة الثقافة بصفتها اللجنة المختصة بالامر بغية استكمال باقي الاجراءات للتصويت عليه".



واضاف الغزي ان "هنالك بعض المقترحات التي تم تقديمها على صياغة النشيد كي يتلائم مع التنوع المكوناتي للبلد، حيث قام مؤلف القصيدة مشكورا بتعديلا واضافة بعض المفردات التي تشير الى جميع مكونات العراق واطيافه كجزء من جمالية هذا البلد"، لافتا الى ان "هنالك رغبة كبيرة لتمرير النشيد باسرع وقت ممكن رغم وجود بعض الاعتراضات على اختيار هذه القصيدة دون غيرها وخاصة بوجود مطالبات اخرى لاختيار قصائد من شعراء اخرون وهي اختلافات طبيعية على اساس اختلاف المزاجيات في اغلب القضايا وليس على النشيد فقط لكن الجميع متفق على الفكرة".

وتقدم النائبان رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي والنائبة في سائرون انعام الخزاعي، بمقترح قانون النشيد الوطني الجديد وبموافقة سبعين نائبا من مختلف الكتل السياسية والمكونات الاجتماعية لرئيس مجلس النواب.

وينص مقترح القانون، على جعل قصيدة الشاعر اسعد الغريري التي مطلعها: (سلام عليك على رافديك عراق القيم.. فأنت مزار وحصن ودار لكل الامم)، فيما أحال رئيس مجلس النواب مقترح القانون الى لجنتي القانونية والثقافة والإعلام بغية اكمال تشريعه.

فيما اكد الفنان العراقي سنان العزاوي، امس الاحد 17 اذار 2019، ان الفنان كاظم الساهر والشاعر اسعد الغريري قدميا شكرهما الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ونواب سائرون ولجميع الوطنيين بعدما تم تقديم مقترح (سلام عليك على رافديك) نشيد وطني، فيما اشار الى انهما سيزوران العراق قريبا.

