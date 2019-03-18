ديالى تعطل الدوام الرسمي الاربعاء والخميس



اعلن مجلس محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المقبلين بمناسبة أعياد نوروز. الخليج 365/ بغداداعلن مجلس محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المقبلين بمناسبة أعياد نوروز. جاء ذلك بحسب بيان رسمي مقتضب، تلقت الخليج 365، نسخة منه. وكان اقليم كردستان قد اعلن عن تعطيل الداوم الرسمي في مدنه يومي الاربعاء والخميس، فضلا عن اعلان قضاء خانقين ذي الاغلبية الكردية والتابع اداريا الى ديالى عن تعطيل الداوم الرسمي ايضا.





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