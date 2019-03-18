الهجرة: عودة 102 نازح لمناطق سكناهم في الصقلاوية

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عن عودة 102 نازح من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية في مدينة الصقلاوية بمحافظة الأنبار.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت إعادة 102 نازح من مخيمات النزوح في المدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار".



وأضاف نوروز، أن "كادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار استقبل العائدين بالتنسيق مع وزارة النقل ومحافظة الأنبار والقوات الأمنية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية".

وتعلن وزارة الهجرة والمهجرين، بين الحين والآخر، إعادة عوائل نازحة إلى مناطق سكناها في محافظة الأنبار.

