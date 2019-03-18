حقوق الانسان: النازحون لن يعودوا الى مناطقهم ما لم تعوضهم الحكومة

اكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الاثنين، أن النازحين لن يعودوا الى مناطقهم مالم تقم الحكومة بتعويضهم وانهاء اوضاعهم الانسانية في المخيمات.
وقال الغراوي، في بيان صدر، عقب زيارته الى مخيمات "حسن شامي والخازر"، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العديد من النازحين يشعرون بعدم مصداقية الوعود المقدمة لهم وتركوا يواجهون مصيرهم في ظل انعدام المساعدات المقدمة من الحكومة او المنظمات الدولية"، مشيرا الى "عدم تأمين متطلبات العودة الطوعية التي أصبحت ضرورة ملحة".
وشدد الغراوي على "وجوب التفات الحكومة بجدية بان تواجد النازحين لفترات طويلة في المخيمات ادى الى تزايد جراحاتهم"، داعيا الحكومة الى "تخصيص ثلاثة ملايين دينار، لكل عائلة نازحة لحثهم على العودة الطوعية لمناطقهم المحررة".
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