الجنسية تهدد بمحاسبة اي جهة لم تلتزم باعتماد البطاقة الموحدة

الخليج 365/ بغدادهددت مديرية الجنسة العامة، الاثنين، بمحاسبة اي جهة لم تلتزم باعتماد البطاقة الموحدة في انجاز معاملات المواطنين، مبينة ان هذه البطاقة صادرة بأمر من رئاسة الوزراء.

وقال مدير قسم التدقيق المركزي بالمديرية العميد سرمد حسن كاظم لمراسل الخليج 365، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، ان "عدم اعتماد بعض دوائر الدولة البطاقة الموحدة في انجاز معاملات المواطنين، يعود لعدم اكتمال قاعدة البيانات"، مشددا على ضرورة "اعتماد البطاقة لانها صادرة بامر من رئاسة الوزراء".



واضاف كاظم انه "سيتم محاسبة اي جهة لم تلتزم باعتماد البطاقة الموحدة عند اكتمال قاعدة البيانات".

يذكر ان بعض دوائر الدولة لا تعتمد البطاقة الوطنية الموحدة في انجاز معاملات المواطنين، حيث يطالبوهم باظهار هوية الاحوال المدنية السابقة التي تم اتلافها بعد تسليم البطاقة الموحدة.

