وقفة احتجاجية لأصحاب المحال الصناعية في الرمادي ضد قرار للحكومة المحلية

نظم العشرات من أصحاب المحال الصناعية في الرمادي، الاثنين، وقفة احتجاجية ضد قرار الحكومة المحلية بإخلاء محالهم.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من أصحاب المحال الصناعية في الحي الصناعي بالرمادي نظموا وقفة احتجاجية ضد قرار الحكومة المحلية والذي يقضي بإخلاء محالهم.
وأضاف مراسلنا، أن أصحاب المحال الصناعية طالبوا بإبقائهم في الحي الصناعي، واعتبروا تلك المحال تعد مصدر رزق لهم ولعوائلهم.
يذكر أن الحكومة المحلية في الأنبار قررت في وقت سابق، إخلاء المحال الصناعية في الحي الصناعي في الرمادي.
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