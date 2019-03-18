الجنسية العامة: ما اشيع عن منح الجنسية خلال سنة غير صحيح

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية الجنسية العامة، الاثنين، ان ما اشيع عن منح الجنسية خلال سنة غير صحيح، مشيرا الى ان ما اعلن هو مقترح قانون في البرلمان ولم يصوت عليه لغاية الان.

وقال معاون مدير عام شؤون الجنسية العميد كمال عبد الامير في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، ان " منح الجنسية العراقية لغير المتزوج يكون من خلال اقامته في البلاد لمدة 10 سنوات"، مبينا ان "ما اشيع عن منح الجنسية لمدة سنة فهو خبر غير صحيح".



واضاف ان "الموضوع هو مقترح تعديل تم طرحه على البرلمان ولم يتم الموافقة عليه حتى الان"، مشيرا الى ان "الغجر غير مشمولين بقانون التعديل اذا ماتم التصويت عليه".

من جانبه، رد مدير قسم التجنس العميد فاضل علوان على سؤال لمراسل الخليج 365، عن (ماهي اسباب طرح هذا التعديل على قانون الجنسية، ان "طرح مقترح تعديل قانون الجنسية العامة جاء لوجود حالات انسانية منها الغجر والتبعية الايرانية حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية بعد معاناتهم لسنوات".

وكان مجلس النواب استكمل في جلسته التي عقدت في 11 اذار 2019 القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية، فيما حذر عضو مجلس النواب عن تحالف المحور الوطني، من محاولات لتمرير قانون يسمح للأجنبي الحصول على الجنسية بعد مرور سنة من وجوده بالعراق.

واكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، في 14 اذار 2019، انها لن تشرع اي قانون ينتهك الجنسية العراقية اطلاقا، فيما اشار الى ان هناك فقرة تمنح الحق لوزير الداخلية منح الجنسية لمن أقام خمس سنوات متتالية.

