جنايات صلاح الدين: الإعدام لقتلة مدير ومعاون شرطة الشرقاط

الخليج 365/ بغدادقضت محكمة جنايات صلاح الدين، الاثنين، حكما ضد إرهابيين اثنين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل مدير ومعاون شرطة الشرقاط.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعوى مدانين اثنين اعترفا باغتيال مدير شرطة الشرقاط ومعاونه بعد الاشتراك مع متهمين آخرين بواسطة عبوة ناسفة وضعت في الجزرة الوسطية داخل المدينة".



واضاف المجلس أن "الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

