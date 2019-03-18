أمانة بغداد تفتتح شارع رئيساً في الكرادة مغلقاً منذ 2003

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن افتتاح شارع رئيس في منطقة الكرادة وسط العاصمة، كان مغلقاً منذ عام 2003.
وقالت مديرية العلاقات والإعلام بالأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة بلدية الكرادة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد افتتحت صباح اليوم شارعاً حيوياً عند مدخل محطة ابو اقلام ضمن محلة (٩٠٣ ) يربط منطقة الكرادة داخل بالكرادة خارج".
وأضاف البيان، أنه "تم افتتاح زقاق (١) ضمن المحلة ( ٩٠٥ ) في منطقة الكرادة داخل"، مشيراً إلى أن "ملاكات بلدية الكرادة باشرت حملة لرفع المخلفات وتنظيف الموقع".
يذكر أن قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد افتتحتا عدداً كبيراً من الشوارع المغلقة، بعد تحسن الوضع الأمني في العاصمة بغداد.
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