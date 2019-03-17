حقوق الانسان تكشف عن انتحار صبي في بغداد متأثرا بلعبة "الحوت الازرق"

الخليج 365/ بغدادكشف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان زيدان خلف العطواني، الاحد، عن انتحار صبي من سكنة بغداد متأثرا بلعبة "الحوت الازرق"، معتبرا ان هذه اللعبة ومثيلاتها بدأت تهدد حياة الاطفال في المجتمع العراقي.

وقال العطواني في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نحذر من خطورة تنامي ظاهرة الانتحار بين صفوف الاطفال نتيجة التاثر بالالعاب الالكترونية، ونأسف اسفا شديدا عن انتحار الشاب (ي . ز) من محافظة بغداد والبالغ من العمر (١٥) عام شنقاً يوم امس بسبب تاثره بلعبة الحوت الازرق".



واضاف "اننا في المفوضية العليا لحقوق الانسان حذرنا مراراً من تداعيات مخاطر تلك التطبيقات التي بدأت تؤثر في عقول ممارسيها من الاطفال والمراهقين".

ودعا العطواني، الجهات التشريعية والتنفيذية الى "اخذ دورها للحد من تنامي مثل هذه الظواهر المؤسفة بين اوساط الشباب والاطفال من خلال حظر انتشار هذه الالعاب الكترونيا وبالطرق الممكنة مع اهمية تعزيز دور الاعلام في توعية المجتمع والاسرة على تشديد الرقابة داخل المنزل بما يضمن الحفاظ على الحق في الحياة وعدم الانجرار وراء المحظور".

