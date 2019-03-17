نائب يتهم وزير الصحة بـ"اللامبالاة" بحياة المواطن وعدم توفير الأدوية

الخليج 365/ بغدادحذر النائب امجد العقابي، الاحد، وزارة الصحة من "تجاهل" المواطن العراقي وعدم توفير الادوية والمستلزمات الطبية في اغلب المستشفيات.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الصحة غير مبال بحياة المواطن العراقي لكونه لم يوفر الأدوية اللازمة في اغلب المستشفيات".

ودعا العقابي، وزير الصحة والجهات المعنية الى "الاهتمام اللازم والاعتناء بحياة المواطن العراقي"، محذرا من "عدم توفير الأدوية وخصوصاً للأمراض المزمنة".

