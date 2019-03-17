مكتب عبد المهدي: جزء من الحواجز الكونكريتية سيرسل لبناء مخازن للحبوب

الخليج 365/ بغداداعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن جزءاً من الحواجز الكونكريتية التي تم رفعها سيرسل لبناء مخازن للحبوب، مشيراً الى أن أول مدينة ستشهد انشاء المخازن هي الكوت.

وقال السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد حميد البياتي، في حديث لـ الخليج 365، إن "الجهد الفني الاختصاصي من قيادة عمليات بغداد وامانة بغداد ووزاراتي الصناعة والتجارة متعاون برفع الكتل الكونكريتية".



وأضاف أن "ما زاد من هذه الكتل التي ذهب منها الكثير باتجاه المحيط الامني الى بغداد سيذهب منها الكثير لبناء مخازن للحبوب التي جاءت حصيلة المحاصيل بجهد غير متوقع عن السنين الماضية"، مشيراً الى أن "هذه الصبات ستساهم في عملية حجز الحبوب وتسهيل اجراءات سحب المحصول من الفلاح الى الدولة".

ولفت البياتي الى ان "اول مدينة ستصل اليها الصبات وانشاء المخازن هي الكوت".

يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.

