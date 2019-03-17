الجبوري يعرض وثائق تظهر مماطلة العاكوب بعرقلة عمل اللجنة التدقيقية بالنزاهة

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عرض النائب احمد الجبوري، الاحد، وثائق تظهر مماطلة محافظ نينوى نوفل العاكوب بعرقلة عمل اللجنة التدقيقية في هيئة النزاهة.
وقال الجبوري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه "بعيدا عن لجنة تقصي الحقائق النيابية التي قدمت تقريرها، فان اللجنة التدقيقية بهيئة النزاهة ومع ممثلي وزارات المالية والتخطيط والهجرة والبلديات ترفع تقريرها قبل اكثر من شهر".
واضاف الجبوري ان "التقرير يؤكد التسويف والمماطلة لمحافظ نينوى في اطلاعهم على عقود الصرف بالمحافظة".
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