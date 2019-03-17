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عطلة في خانقين يومي الاربعاء والخميس

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الخليج 365/ بغداد
اعلنت قائممقامية قضاء خانقين، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في القضاء يومي الاربعاء والخميس المقبلين.

وقالت قائممقامية القضاء في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، انه "استنادا لموافقة محافظ ديالى، تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر والمدارس في مركز القضاء والنواحي التابعة له ليومي الاربعاء والخميس الموافق 20 و21 من اذغار الحالي".

واضاف ان "ذلك جاء بمناسبة اعياد نوروز".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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