عطلة في خانقين يومي الاربعاء والخميس

الخليج 365/ بغداداعلنت قائممقامية قضاء خانقين، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في القضاء يومي الاربعاء والخميس المقبلين.

وقالت قائممقامية القضاء في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، انه "استنادا لموافقة محافظ ديالى، تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر والمدارس في مركز القضاء والنواحي التابعة له ليومي الاربعاء والخميس الموافق 20 و21 من اذغار الحالي".

واضاف ان "ذلك جاء بمناسبة اعياد نوروز".

