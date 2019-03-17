مصدر بحكومة نينوى: متنفذون استولوا على مساحات واسعة من الأراضي بالمحافظة

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر في حكومة نينوى المحلية، ان متنفذين استولوا على مساحات واسعة من الأراضي بالمحافظة، فيما اشار الى ان الأتاوى لم تستثن أيّ جهة حتى المنظمات الإنسانية.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "أشخاصاً متنفذين، ومستثمرين مدعومين من جهات عدة استولوا خلال الأشهر الماضية على مساحات واسعة من الأراضي التي يتبع بعضها للدولة في نينوى".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "هذه التصرفات بدأت تستفز السكان المحليين بشكل كبير، وهم يتفرجون على أراضي مدينتهم وهي تستباح"، لافتاً إلى أن "هناك من يفرض أتاوٍ على التجّار، والشاحنات التي تجلب البضائع إلى داخل الموصل".



واكد ان "الأتاوى لم تستثن أيّ جهة حتى المنظمات الإنسانية، التي تقوم بتوزيع مساعدات في الموصل".

يذكر ان صحيفة خليجية ذكرت في وقت سابق، ان "الاتاوات" في الموصل اصبحت امرا عاديا.

