سائرون: ندعم بقاء مكاتب المفتشين العموميين وفق شروط

الخليج 365/ بغداداكد نائب عن تحالف سائرون، الاحد، أن تحالفه مع عدم الغاء مكاتب المفتشين العموميين وفق شروط معينة، فيما اشار الى ان مكاتب المفتشين حلقة مهمة وضرورية لمكافحة الفساد.

وقال سلام الشمري في حديث لـ الخليج 365، "إننا في تحالف سائرون مع عدم الغاء مكاتب المفتشين العموميين لكن وفق شروط محددة ينبغي العمل بها بغية تفعيل عمل هذه المكاتب لمكافحة الفساد"، مبينا ان "تلك المكاتب ينبغي فصلها عن الوزارات وان تكون مرتبطة بشكل مباشر في هيئة النزاهة وباشراف مباشر من مجلس النواب بغية اخراجها من هيمنة وسطوة الوزراء عليها".



واضاف الشمري، ان "مكاتب المفتشين ينبغي ابعادها عن الفئوية والتحزب التي كانت سببا في ديمومة الفساد"، لافتا الى ان "مكاتب المفتشين العموميين طيلة الفترة السابقة كانت تتعرض لغضوط ماجعلها متلكئة في عملها ولم تاخذ دورها الحقيقي الذي نطمح له في كشف الفساد".

واكد الشمري، ان "مكاتب المفتشين حلقة فعالة وضرورية في مكافحة الفساد بحال تم تصويب عملها بشكل صحيح وهو ماسنعمل عليه خلال الفترة المقبلة".

وصوت مجلس النواب بجلسته التي عقدت، (السبت 9 اذار 2019)، على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.

