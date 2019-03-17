اجتماع عراقي سوري ايراني في دمشق

الخليج 365/ بغدادأعلنت إيران، اليوم الأحد، أن رئيس أركان الجيش اللواء محمد باقري، توجه إلى سوريا، على رأس وفد عسكري.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، توجه على رأس وفد عسكري، صباح اليوم الاحدإلى العاصمة السورية دمشق، بهدف المشاركة بالاجتماع الثلاثي لمكافحة الارهاب.

وبحسب الوكالة فأن الاجتماع يضم بجانب رئيس الأركان الإيراني، كل من رئيس الأركان السوري والعراقي، وسيبحث سبل مكافحة العمليات الإرهابية.



كما تستهدف زيارة اللواء باقري، تطوير التعاون الدفاعي العسكري وإجراء مشاورات تتعلق بمكافحة الإرهاب والتنسيق بين إيران والعراق وسوريا في مواصلة مكافحة المجموعات الإرهابية، فضلا عن متابعة أحدث آليات إيجاد الاستقرار والأمن في المنطقة.

ويتضمن برنامج زيارة اللواء باقري أيضا إجراء جولة تفقدية على المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.

