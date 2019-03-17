نائب: الاطاحة باربعة وزراء قريباً

السومرية ينوز/ بغدادكشف نائب عن كتلة الاصلاح والاعمار، الاحد، عن جمع تواقيع للاطاحة باربعة وزراء خلال الفصل التشريعي الثاني، مشيرا الى استكمال عدة ملفات لاستجواب واقالة اؤلئك الوزراء.

وقال علي البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك رغبة لدى اعضاء مجلس النواب بغية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال استجواب واقالة الوزراء الذين يثبت تقصيرهم بالعمل او من خلال وجود ملفات سابقة متعلقة بالمساءلة والعدالة والفساد تجاه البعض منهم".



واضاف البديري، ان "هناك بعض الامور يتم التريث بسببها في المضي بخطوة الاقالة ومنها على وجه الخصوص انتظار استكمال الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء كي لايؤثر النقص الحاد في عدد الوزراء على عمل الحكومة التي يسعى الجميع لدعمها لتحقيق منهاجها الحكومي وتقديم الخدمات".

واكد البديري، ان "هناك فعليا خطوات يتم المضي بها داخل قبة البرلمان بشأن استجواب واقالة الوزراء الاربع الوزراء بشان ملفات عديدة بعضها متعلق بالتلكؤ في العمل واخرى في ملفات شبهات فساد والمساءلة والعدالة".

وكان النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي اعلن، الخميس 14 آذار 2019 ، البدء بجمع تواقيع لاستجواب وزير الخارجية محمد علي الحكيم في البرلمان.

