تظاهر العشرات من الأجور اليومية من العاملين بقطاع الكهرباء في ميسان، الاحد، أمام مبنى فرع توزيع كهرباء المحافظة، وسط مدينة العمارة، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.
وطالب المتظاهرون بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد مضي أكثر من (١٠ ) سنوات بصفة اجور يومية لضمان حقوقهم الوظيفية وحقوق أسرهم .
ودعا العاملون بصفة الأجور اليومية إلى الاسراع بتفعيل قانون مجلس الوزراء الخاص بتحويلهم الى عقود وتكييف وضعهم الوظيفي أسوة بالملاك الدائم.
وحذر المحتجون في حالة عدم تنفيذ مطالبهم ستكون هنالك خطوات تصعيدية من اجل نيل تلك المطالب ، مطالبين، رئاسة و أعضاء البرلمان ورئاسة الجمهورية و الوزراء بانصافهم .
كانت هذه تفاصيل خبر الأجور اليومية في دوائر كهرباء ميسان يتظاهرون للمطالبة بتثبيتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.