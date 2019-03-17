الأجور اليومية في دوائر كهرباء ميسان يتظاهرون للمطالبة بتثبيتهم

الخليج 365/ بغدادتظاهر العشرات من الأجور اليومية من العاملين بقطاع الكهرباء في ميسان، الاحد، أمام مبنى فرع توزيع كهرباء المحافظة، وسط مدينة العمارة، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وطالب المتظاهرون بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد مضي أكثر من (١٠ ) سنوات بصفة اجور يومية لضمان حقوقهم الوظيفية وحقوق أسرهم .

ودعا العاملون بصفة الأجور اليومية إلى الاسراع بتفعيل قانون مجلس الوزراء الخاص بتحويلهم الى عقود وتكييف وضعهم الوظيفي أسوة بالملاك الدائم.



وحذر المحتجون في حالة عدم تنفيذ مطالبهم ستكون هنالك خطوات تصعيدية من اجل نيل تلك المطالب ، مطالبين، رئاسة و أعضاء البرلمان ورئاسة الجمهورية و الوزراء بانصافهم .