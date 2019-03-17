الموارد المائية تسيطر على سيول الموصل

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الموارد المائية، الاحد، عن سيطرتها على سيول الموصل، مبينة ان المياه المتجمعة في الشوارع داخل مدينة الموصل هي بسبب غزارة الامطار المتساقطة.

وقالت خلية الاعلام الحكومي في بيان لها تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزارة الموارد المائية تؤكد سيطرتها على السيول التي وردت مؤخراً نتيجة تساقط كميات كبيرة من الامطار في مدينة الموصل"، مبينة انه "تم تحويل السيول الى منخفض الثرثار".



واضافت ان "المياه المتجمعة في الشوارع داخل مدينة الموصل هي بسبب غزارة الامطار المتساقطة".

يذكر ان مدينة الموصل شهدت تساقط امطار غزيرة تسببت بغرق اغلب شوارعها، وحدوث سيول ادت الى تضرر عدد من الجسور.

