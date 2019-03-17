تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهمين تلاعبوا بتسجيل بضاعة

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، الاحد، اعترافات أربعة متهمين يعملون كأعضاء بلجنة الكشف في منفذ الشلامجة الحدودي تلاعبوا بتسجيل بضاعة.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "بضاعة متكاملة تعود الى معمل أعلاف دخلت الى المنافذ الحدودية وأن المتهمين الأربعة سجلوها كـ(خزانات حديدية) بدلا من البضاعة المذكورة".

واضاف المجلس ان "التلاعب تسبب بفرق كبير في الرسوم وشكل هدرا بالمال العام"، مبينا أن "المحكمة صدقت اقوالهم وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقهم وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".



يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.