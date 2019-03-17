اعلنت خلية الاعلام الحكومي، السبت، ان وزارة الخارجية تتابع حال اثنين من الجرحى العراقيين في حادثة نيوزلندا، فيما اشارت الى توجيه ارسال وفد لنيوزلندا لمتابعة الجريحين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "بتوجيه من وزير الخارجية اجرى المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف اتصالا هاتفيا بالجريحين العراقيين في نيوزلندا".
واضافت ان " الوزارة اطمأنت على صحة وحال الجريحين اللذين يرقدان في المستشفى الذي خصصته الحكومة النيوزيلندية لجرحى الحادث الإرهابي على مسجدين هناك، ووقفت على احتياجاتهما".
وتابعت ان " الوزير محمد علي الحكيم وجه سفارة العراق لدى أستراليا بإرسال وفد دبلوماسي إلى نيوزيلندا للاطلاع عن قرب على أوضاع العراقيين، وتقديم المساعَدة المباشرة لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تتابع حال اثنين من الجرحى العراقيين في حادثة نيوزلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.