الخليج 365/ بغداداعلنت خلية الاعلام الحكومي، السبت، ان وزارة الخارجية تتابع حال اثنين من الجرحى العراقيين في حادثة نيوزلندا، فيما اشارت الى توجيه ارسال وفد لنيوزلندا لمتابعة الجريحين.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "بتوجيه من وزير الخارجية اجرى المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف اتصالا هاتفيا بالجريحين العراقيين في نيوزلندا".

واضافت ان " الوزارة اطمأنت على صحة وحال الجريحين اللذين يرقدان في المستشفى الذي خصصته الحكومة النيوزيلندية لجرحى الحادث الإرهابي على مسجدين هناك، ووقفت على احتياجاتهما".



وتابعت ان " الوزير محمد علي الحكيم وجه سفارة العراق لدى أستراليا بإرسال وفد دبلوماسي إلى نيوزيلندا للاطلاع عن قرب على أوضاع العراقيين، وتقديم المساعَدة المباشرة لهم".