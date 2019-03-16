واسط تغلق عددا من مراكز التجميل والاسنان العربية



الخليج 365/ بغداد

اصدرت محافظة واسط، السبت، قرار بغلق عدد من مراكز التجميل والاسنان العربية في المحافظة. الخليج 365/ بغداداصدرت محافظة واسط، السبت، قرار بغلق عدد من مراكز التجميل والاسنان العربية في المحافظة. وقالت المحافظة في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم غلق عدد من راكز الاسنان والتجميل في واسط من قبل محافظ واسط محمد المياحي ودائرة صحة واسط". واضافت أن "المراكز عربية وليست عراقية".





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