الدفاع النيابية: تعديلات قانون الجنسية تضمن قنابل وسنعمل على تشديد اجراءات منح الجنسية

الخليج 365/ بغداداكد رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية عدنان الاسدي، السبت، ان مجلس النواب سيعمل على تشديد اجراءات منح الجنسية بدل تسهيلها كما جاء بقانون تعديل قانون الجنسية، فيما اشار الى مسودة مشروع القانون تضمنت "قنابل".

وقال الاسدي في حديث لـ الخليج 365، إن "قلق المواطنين من مسودة مشروع قانون الجنسية العراقية هو قلق مبرر نتيجة تضمينه بعض المواد التي لن نسمح بتمريرها باي حال من الاحوال"، مبينا ان "القانون لم يتعدى الورقتين لكنه تضمن عددا من القنابل ولن نسمح بتشريعه".



واضاف الاسدي، ان "ما سنعمل عليه فعليا هو التشديد باجراءات منح الجنسية العراقية اكثر من الاجراءات التي كانت متبعة بالقانون النافذ وسنضع قيودا اكثر واكبر"، مشددا على "اننا لن نسمح بانتهاك حرمة الجنسية العراقية وسنحافظ على قدسيتها".

واكد الاسدي، ان "الانتماء لوطننا هو شرف لنا ولن نسمح للوافدين من الارهابيين وهم بالالاف من افغانستان وسوريا والهند وباكستان وعديمي الجنسية بان يحملون الجنسية العراقية"، مشددا على ان "اي تسهيلات يتم تمريرها بقانون الجنسية ستسمح بتجنيس اؤلئك الارهابيين".

وكان مجلس النواب استكمل في جلسته التي عقدت الاثنين 11 اذار 2019 القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية.

