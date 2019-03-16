وفاة العراقي حسين العمري بهجوم نيوزلندا

الخليج 365/ بغداداعلنت الخطاطة العراقية جنة عدنان عزت، السبت، عن وفاة ابنها في الهجوم الذي استهدف مسجدين بنيوزلندا.

وقالت عزت في حسابها على فيسبوك ان ابنها "حسين توفي في الحادث الإرهابي بنيوزلندا امس".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف قال امس ان وزارة الخارجية تتواصل مع المواطنة جنة العمري بشأن مصير ابنها الذي من المحتمل أن يكون قد أصيب في الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، وتؤكد متابعتها للوقوف على حالته، ومساعدتها فيما تحتاجه.

