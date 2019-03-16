بالصور.. اخلاء اسر في النجف حاصرتها سيول قادمة من السعودية

الخليج 365/ بغدادتمكنت القوات الامنية، السبت، من اخلاء 20 عائلة من منطقة بحر النجف، نتيجة السيول التي انحدرت من الحدود العراقية السعودية بأتجاه النجف.

وقال مراسل الخليج 365، إن قوة امنية قامت بأخلاء 20 عائلة نتيجه السيول التي انحدرت من الحدود العراقية السعودية، فجر السبت، مما ادى الى انهيار الساتر الترابي ووصول المياه الى منازل في منطقة بحر النجف.

واضاف أنه تم مرابطة عدد من عجلات الانقاذ في المنطقة تحسبا للأي طارئ.



يذكر ان منطقة بحر النجف تتعرض بين فترة واخرى الى موجة من السيول القامة من الحدود العراقية المحاذية لمحافظة النجف، والتي تؤدي الى الحاق أضرار مادية.

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