تربية ديالى ترد على تقرير بشأن انتشار مرض الجدري المائي بين تلاميذ المحافظة

الخليج 365/ بغدادردت المديرؤية العامة للتربية في محافظة ديالى، السبت، على تقرير نشر باحدى القنوات الفضائية بشأن انتشار مرض الجدري المائي بين تلاميذ المحافظة، مؤكدة عدم وجود اَي حالة إصابة بهذا المرض في مدارس الكاطون الرحمة التي ظهرت بالتقرير.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، "رداً على ما نشرته احدى القنوات الفضائية في تقريرها الخاص بانتشار مرض الجدري المائي بين تلاميذ المحافظة وبعد الاستفسار من إدارات مدارس بعقوبة تبين إنه لا توجد اَي حالة إصابة بهذا المرض في مدارس الكاطون الرحمة التي ظهرت بالتقرير وبعد الاتصال بإدارات المدارس ومشرفي القاطع أكدوا سلامة أبنائنا التلاميذ".



وأضافت المديرية، أن "إدارات المدارس وبالتنسيق مع أولياء الأمور حريصين كل الحُرص لتوفير الأجواء التربوية والتعليمية والصحية المناسبة لأبنائنا الاعزاء وقيامهم بارسال اَي حالة مرضية تظهر بين التلاميذ الى اقرب مركز صحي علما انه قد ظهرت حالات معدودة في مدرستين في قرية حد مكسر بعد إعلامنا من قبل أدارة المدرسة وتم في الحال قام مدير الاشراف التربوي في مديريتنا بتكليف المشرف التربوي لقاطع العبارة واجراء اللازم من قبل المديرية العامة لتربية ديالى بمفاتحة رئاسة صحة ديالى لتوفير العلاج اللازم لهذه الحالات حيث تم اجراء الفحوصات وإعطاء العلاج للمصابين وان ادارة المدرسة منحت التلاميذ المصابين اجازة اجبارية لتماثلهم للشفاء".

وأضافت المديرية، انها "متواصلة مع ادارات المدارس لمتابعة هذه الأمراض في عموم مدارس المحافظة ونؤكد مرة اخرى بإن التقرير الذي بُث من الفضائية غير دقيق ويفتقر للمصداقية وان جميع مدارس الكاطون وبالرغم من كثرة اعداد التلاميذ والنازحين والمهجرين ينعمون بصحة جيدة، بالاضافة الى قيام شعبة البيئة والصحة المدرسية بتوجيه كتاب رسمي الى جميع ادارات مدارس المحافظة بضرورة الابلاغ عن أي حالة مرضية وارسالها الى المراكز الصحية القريبة منها بالاضافة الى منح التلميذ او الطالب الاجازة الاجبارية لحين تماثله للشفاء التام وحسب تقرير المركز الصحي".

