نائب: القضاء على المحاصصة يكون من خلال تعديل الدستور

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، السبت، أن احد الاسباب الاساسية في انتشار الفساد وتجذره داخل مؤسسات الدولة هي المحاصصة، لافتا الى أن القضاء على المحاصصة يكون من خلال تعديل الدستور.

وقال عباس في حديث لـ الخليج 365، إن "احد الاسباب الاساسية في انتشار الفساد وتجذره داخل مؤسسات الدولة هي المحاصصة التي ينبغي علينا اولا القضاء عليها لنكون اقوى في طريق مكافحة الفساد"، مبينا ان "اي جهة تسعى جاهدة للدفاع عن المسؤول التنفيذي التابع لها مما يعرقل اجراءات المحاسبة ويعمل على تشجيع الفاسدين في الاستمرار دون خشية من العقاب".



واضاف، أن "القضاء على المحاصصة ينبغي ان يكون من خلال تعديل الدستور"، لافتا الى ان "تعديلات الدستور صعبة لكن البرلمان ينبغي عليه الشروع بهذه الدورة على اجراء التعديل في بعض فقراته خاصة المواد التي تتحدث عن بناء الدولة والعملية السياسية والدستور على اساس المواطنة وليس على اساس المكونات كما هو موجود حاليا".

واكد، أن "بناء الدستور على اساس المكونات كان السبب الرئيس في خلق المحاصصة السياسية التي بدورها كانت سبب خراب البلد وتدهوره امنيا واقتصاديا وسوء الخدمات وانتشار الفساد"، مشددا على "ضرورة القضاء على المحاصصة الحزبية والمكوناتية وجعل المواطنة الاساس بالعمل السياسي والمجتمعي".

وكان مجلس النواب ناقش في جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني التي عقدت السبت 9 اذار 2019 ،وبحضور رؤساء الوزراء ومجلس القضاء الاعلى وديوان الرقابة المالية والنزاهة، ملف القضاء على الفساد ووضع الاليات المناسبة لحسم هذا الملف.

