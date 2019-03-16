الصحة تعلن انتهاء حصيلة حالات الاختناق في الكوت بسبب الكلور

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، السبت، عن انتهاء حصيلة حالات الاختناق في الكوت بسبب الكلور الى 110 مصابين.

المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حصيلة حادثة الكوت انتهت الى ١١٠ مصاب بحالات اختناق بسيطة الى متوسطة".

وأضاف البدر، أن المصابين خرجوا جميعهم متحسنين".

وذكر مراسل الخليج 365، مساء امس، أن 16 شخصاً اصيبوا بحالات اختناق جراء تسرب لغاز الكلور في إحدى محطات المياه وسط مدينة الكوت.

