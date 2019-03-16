بالفيديو.. عراقية تمنع "سرقات" باسم الجباية

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو، يظهر فيه قيام امرأة بمنع ما اسمته بـ"السرقات" بأسم جباية الحراسات.
وطالبت المرأة في المقطع الفيديو تابعته الخليج 365، من الشخص الذي يقوم بجمع جباية الحراسة في احدى المناطق بمحافظة النجف باظهار هويته التي تخوله بذلك.
وتساءلت "اين هي الحراسات ومنطقتنا تتعرض الى سرقات بين فترة واخرى"، داعية الحكومة الى "التدخل ومنع هؤلاء من استغلال الناس".
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