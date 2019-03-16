بالوثيقة.. جمعية رعاية منتجي الدواجن توجه رسالة الى عبد المهدي

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وجهت الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، السبت، رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما طالبته بحماية المنتج المحلي.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية في بيان له ان "على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التدخل لحماية المنتج المحلي اسوة بباقي دول العالم"، لافتا الى "اننا تظاهرنا ووقفنا سلميا لانقاذ قطاع الدواجن في العراق من دون مجيب".
واضاف ان "هذا القطاع يعمل فيه مئات الاف من العوائل"، معتبرا ان "هذا القطاع سيوفر الامن الغذائي والعملة الصعبة ويشغل الالاف العاطلين عن العمل".
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