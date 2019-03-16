بالصور.. رفع سيطرة القادسية وفتح شارع سوق البدالة

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افاد مصدر امني، السبت، بانه تم رفع سيطرة مدخل القادسية في بغداد، فيما اعلنت امانة بغداد عن فتح شارع سوق البدالة المغلق من 10 اعوام.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم رفع سيطرة مدخل القادسية من جهة مجمع الوزراء في حي القادسية ببغداد"، مشيرا الى ان "ذلك سيخفف من الزخم المروري الحاصل في المنطقة".
من جانبها، اكدت امانة بغداد انها "باشرت برفع الكتل الكونكريتية من شارع سوق البدالة ضمن المحلة 837 في قاطع بلدية الرشيد".
وتابعت الامانة ان "كوادرها باشرت بحملة لتنظيف ورفع للنفايات عن الموقع"، موضحة ان "هذا الشارع مغلق منذ اكثر من 10 سنوات".
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