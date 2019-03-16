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الكشف عن تقرير المرور الخاص بحادثة وفاة رئيس هيئة النزاهة

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الخليج 365/ بغداد
كشف مصدر مطلع، السبت، عن تقرير المرور الخاص بالحادثة التي ادت إلى وفاة رئيس هيئة النزاهة عزت توفيق في مدينة دهوك.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المصدر قوله ان "حادث وفاة رئيس هيئة النزاهة عزت توفيق، هو قضاء وقدر طبقاً لتقرير الكشف المروري على الحادث".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تقرير المرور أثبت أن التقصير لا تتحمله السيارة الأخرى التي اصطدمت بها سيارة القاضي توفيق"، مؤكدا أن "كل الدلائل تشير إلى أن سائق توفيق كان يسير بسرعة كبيرة".



واعلنت هيئة النزاهة، اول أمس الخميس، وفاة رئيسها القاضي عزت توفيق اثر حادث مروري في دهوك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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