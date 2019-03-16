الدفاع النيابية تدعو عبد المهدي لزيارة معتصمي ساحة التحرير

الخليج 365/ بغداددعا عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري، السبت، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لزيارة معتصمي ساحة التحرير من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، انه "منذ اكثر من اسبوع والمفصولين والمفسوخه عقودهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية معتصمين في ساحة التحرير"، مبينا ان "عودتهم مرهون بقرار من رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة".



واضاف الشمري ان "عبد المهدي مطالب بزيارة الى ساحة التحرير واللقاء بابنائه والاستماع الى مطالبهم بعودتهم للخدمه او اللقاء بوفد منهم في مكتبه والاستماع لمطالبهم".

ويعتصم العشرات من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم في ساحة التحرير منذ عدة ايام للمطالبة باعادتهم الى الخدمة فيما توفي ثلاثة منهم خلال التحاقهم بالمعتصمين في الطريق بالقرب من كركوك بحادث مروري وتعرض اربعة اخرون للاغماء في ساحة التحرير بسبب الامطار الشديدة وتم نقلهم الى المستشفى للعلاج.

