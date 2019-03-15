بالصورة.. اصابة شاب اثر محاولته الانتحار من اعلى مجسر في كربلاء

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افاد مصدر امني في كربلاء، الجمعة، بان شابا اصيب اثر محاولته الانتحار من اعلى مجسر في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شابا يبلغ من العمر 20 عاما حاول الانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى مجسر العباس في كربلاء، ما ادى الى اصابته بكسور".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية نقلت الشاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما فتحت تحقيقا في ملابسات ذلك".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والحاجة للمال، فضلا عن التغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
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