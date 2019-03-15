اعلنت هيئة الانواء الجوية، الجمعة، ان يوم غد السبت سيشهد تساقط امطار غزيرة.
وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف في حديث لـ الخليج 365، ان "المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد يوم أمس الخميس يعود ليتعمق يوم غد السبت ليسبب تساقط أمطار غزيرة في المنطقة الشمالية ومتوسطة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى".
وأضاف ان "تأثير المنخفض الجوي يضعف يوم الأحد المقبل ويسبب تساقط أمطار خفيفة شمال شرق البلاد"، مشيرا الى ان "الطقس يتحسن تدريجيا ليلة الأحد".
يذكر ان اغلب مناطق البلاد شهدت يوم امس الخميس، تساقط امطار غزيرة ادت الى غرق الشوارع والانفاق، ما اثر على حركة السير.
كانت هذه تفاصيل خبر الانواء الجوية: الطقس يوم غد سيشهد تساقط امطار غزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.