الانواء الجوية: الطقس يوم غد سيشهد تساقط امطار غزيرة

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الانواء الجوية، الجمعة، ان يوم غد السبت سيشهد تساقط امطار غزيرة.

وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف في حديث لـ الخليج 365، ان "المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد يوم أمس الخميس يعود ليتعمق يوم غد السبت ليسبب تساقط أمطار غزيرة في المنطقة الشمالية ومتوسطة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى".

وأضاف ان "تأثير المنخفض الجوي يضعف يوم الأحد المقبل ويسبب تساقط أمطار خفيفة شمال شرق البلاد"، مشيرا الى ان "الطقس يتحسن تدريجيا ليلة الأحد".



يذكر ان اغلب مناطق البلاد شهدت يوم امس الخميس، تساقط امطار غزيرة ادت الى غرق الشوارع والانفاق، ما اثر على حركة السير.