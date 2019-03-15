الصحة تعلن حصيلة المصابين بحالات اختناق في الكوت

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن حصيلة المصابين بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز الكلور في مدينة الكوت.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حوالي ٩٠ شخصا اصيبوا نتيجة لتسرب لغاز الكلور في احدى محطات تصفية مياه الشرب في مدينة الكوت في واسط".
واضاف البدر انه "تم استنفار كافة ملاكات دائرة الصحة"، مشيرا الى ان "اغلب حالات الاختناق بسيطة الى متوسطة".
وذكر مراسل الخليج 365، في وقت سابق ان 16 شخصاً اصيبوا بحالات اختناق جراء تسرب لغاز الكلور في إحدى محطات المياه وسط مدينة الكوت.
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