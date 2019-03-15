اخماد حريق اندلع في مخزن للادوات الاحتياطية بالكرادة

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني في بغداد، الجمعة، بان فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع ي مخزن للادوات الاحتياطية في الكرادة وسط العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في مخزن يضم ادوات احتياطية للسيارات مكون من طابق واحد خلف مستشفى الجراح ضمن منطقة الكرادة خارج وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.