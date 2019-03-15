الطاقة النيابية تعتزم فتح ملفات "الفساد" المرتبطة بعمل وزارة النفط

الخليج 365/ بغداداكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية بهاء الدين النوري، الجمعة، ان لجنته تعتزم فتح جميع ملفات "الفساد" المرتبطة بعمل وزارة النفط خلال الفترة الماضية، فيما شدد على دعم البرلمان للحكومة في مجال مكافحة الفساد.

وقال النوري في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يسعى بكل قوة لدعم الحكومة بغية انجاح عملها في ملف مكافحة الفساد، ومن بين الجوانب التي نسعى من خلالها لدعم الحكومة هو فتح جميع ملفات الفساد السابقة بوزارة النفط"، مبينا ان "وزارة النفط تعتبر من اهم الوزارات كونها ترتبط بالمورد الاكبر والاول للخزينة والموازنة الاتحادية".



واضاف النوري، ان "مجلس النواب بفصله التشريعي الاول انشغل باستكمال تشكيل الحكومة والعمل على تشكيل اللجان البرلمانية ما جعله لا يمارس دوره الرقابي بالشكل الامثل فيما يتعلق بفتح ملفات الفساد السابقة"، لافتا الى ان "هناك الكثير من الملفات الموجودة لدى اللجنة فيما يخص شبهات الفساد او التلكؤ بالعمل وسنعمل بكل جهد على دراستها والتحقيق فيها بشكل تفصيلي ومهني".

واكد النوري، ان "اللجنة لن تجامل اي طرف ولن ترضخ لاي ضغوط يتم ممارستها ان حصلت وسنمضي في طريق كشف جميع الفاسدين واحالتهم للجهات القضائية لينالوا جزاءهم"، مشددا على ان "هناك ضرورة لتنسيق جهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل القضاء على الفساد في وزارة النفط وباقي مؤسسات الدولة بشكل جذري".

وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عن كتلة صادقون عدي عواد اعلن، الخميس 10 كانون الثاني 2019، عن توجهه لجمع تواقيع لغرض استجواب وزير النفط على خلفية "إخفاء ملفات فساد" لشركة سومو، متهما اياه بالضغط على مفتش عام الوزارة لمنع التحقيق بهذا الملف.

