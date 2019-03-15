الصحة تحذر من أشخاص "يجمعون التبرعات لدعم مرضى السرطان": نصابون ومحتالون

الخليج 365/ بغدادحذرت وزارة الصحة، الجمعة، من أشخاص يجمعون التبرعات بعنوان "دعم وزارة الصحة لمرضى السرطان"، مؤكدةً أنهم "نصابون ومحتالون ولا يمثلون" الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بجمع تبرعات بعنوان دعم وزارة الصحة لمرضى السرطان أو غيرهم".

وأكدت، أن "هؤلاء يمارسون النصب والاحتيال ولا يمثلون الوزارة"، مضيفةً " يرجى تبليغ الجهات الأمنية عن أية حالة مشابهة".

