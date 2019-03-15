الخارجية تؤكد اصابة عراقي بهجوم نيوزلندا واجراء عملية ناجحة له

الخليج 365/ بغداداكدت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، اصابة عراقي في هجوم نيوزلندا الارهابي، مبينة ان المواطن اجريت له عملية ناجحة باستخراج طلق نار من جسده.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجه المتحدث باسم الوزارة احمد الصَحّاف بالاتصال بعائلة أديب سامي الذي أُصيب بطلق ناري في العمود الفقري خلال تأديته لصلاة الجمعة في جامع بنيوزلندا تعرض هذا اليوم لحادث ارهابي".



واضاف المكتب، أنه "تم الاطمئنان على صحته بعد أن أُجريت له عملية ناجحة باستخراج الطلق الناري، ونقل السيد المتحدث امنيات الوزير بوافر الصحة للمصاب وعبر عن استعداد الوزارة لتقديم المساعدة المطلوبة".

وتعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية في وقت سابق من اليوم، لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

