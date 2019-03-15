بيع طائر بأكثر من 10 آلاف دولار خلال مزاد للحمام الزاجل في البصرة (صور)

الخليج 365/ البصرةشهدت محافظة البصرة، الجمعة، إقامة مزاد للحمام الزاجل نظمته هيئة دولية مقرها في بلجيكا، وشارك فيه المئات من هواة تربية هذا النوع من الحمام من مختلف المحافظات، وتم خلاله بيع عشرات الطيور المستوردة من أوربا بآلاف الدولارات.

وقال ممثل هيئة (PIPA) الدولية للحمام الزاجل في الشرق الأوسط مرتضى الشريف في حديث لـ الخليج 365، إن "المزاد يعد الأول من نوعه في محافظة البصرة لهيئتنا، وسوف يتبعه بعد أشهر تنظيم مزاد مشابه في دولة الكويت"، مبيناً أن "المزاد شارك فيه المئات من مربي الحمام الزاجل من مختلف المحافظات العراقية".



ولفت الشريف، إلى أن "المزاد تم خلاله بيع 60 طائراً جميعها مصنفة دولياً ومن سلالات أوربية معروفة"، مضيفاً أن "أول طائر عرض في المزاد تم بيعه بمبلغ 11600 دولار، فيما تم بيع الطائر الثاني في المزاد بمبلغ 2500 دولار".

يذكر أن الحمام الزاجل يتميز عن أنواع الحمام الأخرى بقدرته على الطيران لمسافات بعيدة بشكل متواصل مع تحمل الظروف الجوية القاسية، والأهم من ذلك قدرته على تحديد اتجاهات العودة الى مواطنه بدقة كبيرة، فعند افلاته من مكان بعيد عن موطنه يبدأ بالتحليق بشكل دائري أو بيضوي حول ذلك المكان، ومن ثم يتجه مباشرة صوب موطنه، وتوجد عدة نظريات علمية تفسر تلك القدرة الغريبة، أبرزها ما يفيد بأن الزاجل يمتلك جزيئات مغناطيسية في رأسه تمكنه من استشعار المجال المغناطيسي للأرض خلال الطيران، وتحظى تربية هذا النوع من الحمام بشعبية واسعة في البصرة، ويتم تنظيم مسابقات سنوية.