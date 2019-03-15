نفى السفير الفلسطيني في العراق احمد عقل، الجمعة، وجود اي عنصر بتنظيم "داعش" من بلده في العراق، لافتا الى وجود عدد من الفسطينيين الموجودين في السجون العراقية بقضايا بعيدة عن الارهاب.
وقال عقل في مؤتمر صحفي عقده في النجف وحضرته الخليج 365، "لا يوجد لدينا اي داعشي فلسطيني في العراق، ومررنا على الحشد والمؤسسات العراقية لنؤكد ذلك".
واضاف عقل، "لدينا عدد قليل من الفلسطينيين في السجون العراقية، ولكن لا ينتمون إلى التنظيمات الارهابية"، داعيا الحكومة إلى "إعادة محاكمتهم".
وشدد السفير الفلسطيني، على ان "فلسطين موقفها مع العراق وترفض الارهاب بكل اشكاله".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الفلسطيني من النجف: لا يوجد لدينا اي داعشي فلسطيني في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.