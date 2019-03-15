السفير الفلسطيني من النجف: لا يوجد لدينا اي داعشي فلسطيني في العراق

الخليج 365/ النجفنفى السفير الفلسطيني في العراق احمد عقل، الجمعة، وجود اي عنصر بتنظيم "داعش" من بلده في العراق، لافتا الى وجود عدد من الفسطينيين الموجودين في السجون العراقية بقضايا بعيدة عن الارهاب.

وقال عقل في مؤتمر صحفي عقده في النجف وحضرته الخليج 365، "لا يوجد لدينا اي داعشي فلسطيني في العراق، ومررنا على الحشد والمؤسسات العراقية لنؤكد ذلك".

واضاف عقل، "لدينا عدد قليل من الفلسطينيين في السجون العراقية، ولكن لا ينتمون إلى التنظيمات الارهابية"، داعيا الحكومة إلى "إعادة محاكمتهم".



وشدد السفير الفلسطيني، على ان "فلسطين موقفها مع العراق وترفض الارهاب بكل اشكاله".