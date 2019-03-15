السامرائي: أنباء عن إصابة عراقي جراء هجوم نيوزلندا

الخليج 365/ بغداداستنكر رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي، الجمعة، الهجوم على الذي استهدف مصلين في مسجدين بنيوزلندا، مشيراً إلى توارد أنباء تفيد بإصابة شخص عراقي جراء الهجوم.

وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نستنكر قيام إرهابي متطرف بقتل عشرات المسلمين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش النيوزلنديّة اليوم الجمعة".



وأضاف، أن "هذه الجريمة الإرهابية هي بمثابة محاولة لمنح المنظمات الإرهابية الذرائع كي تنتعش شبكاتها من جديد بعد أن انكمشت وانكشفت أساليبها ومخططاتها اللئيمة في تجنيد الشباب وعلى العالم كله أن ينتبه لذلك خصوصا بعد الانتصارات المتتالية على تنظيم داعش الإرهابية الذي يكاد يفقد آخر معاقله في مدينة الباغوز السورية".

وأشار السامرائي، إلى أن "الأنباء تواردت عن أن من بين المصابين في اعتداء مسجد نيوزيلاند هذا اليوم المهندس العراقي أديب احمد سامي عند وجوده مع أبنه للصلاة، والذي ندعو له بالشفاء ونطالب وزارة الخارجية الاهتمام ومتابعة الموضوع".

وتعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية في وقت سابق من اليوم، لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

