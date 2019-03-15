أربع حالات اغماء جديدة في صفوف المعتصمين بساحة التحرير وسط بغداد



أفاد مصدر امني، الجمعة، بتسجيل اربعة حالات اغماء جديدة ضمن صفوف المعتصمين المفسوخة عقودهم في ساحة التحرير وسط بغداد. الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر امني، الجمعة، بتسجيل اربعة حالات اغماء جديدة ضمن صفوف المعتصمين المفسوخة عقودهم في ساحة التحرير وسط بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365 إنه "تم تسجيل اربعة حالات جديدة اصيبت بالاغماء في صفوف المعتصمين المفسوخة عقودهم ضمن ساحة التحرير بسبب شدة الامطار". واضاف أنه "تم نقل المصابين بالاغماء الى احدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج". وبدأ العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، قبل ايام، باعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد، مطاليبن بعودتهم الى الخدمة.





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