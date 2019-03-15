عبد المهدي يدعو دول العالم الى التصدي بقوة للارهاب والتطرف بجميع اشكاله

الخليج 365/ بغدادقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، دول العالم الى التصدي بقوة للارهاب والتطرف بجميع اشكاله،وذلك على خلفية حادثة مسجدي نيوزلندا .

وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "على الدول العالم اجمع التصدي بقوة للارهاب والتطرف بجميع اشكاله وصوره والذي يستهدف الانسانية جمعاء، والتوحد لمواجهة خطره في كل مكان".

واضاف أننا "نعرب عن ادانتنا واستنكارنا الشديدين للاعتداء الارهابي الذي طال المسلمين في نيوزلندا خلال ادائهم صلاة الجمعة



وأعلنت رئيسة حكومة نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، صباح اليوم الخميس، عن سقوط 40 قتيلا واصابة العشرات في هجوم ارهابي الذي استهدف مسجدين في بلادها، فيما اشارت الى اعتقال ثلاثة اشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم.