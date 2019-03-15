عبد المهدي: فقدنا قاضيا نزيها ومسؤولا أحوج مانكون اليه الآن

أعرب رئيس الوزراء عادل عبد المنهدي، الجمعة، عن تعازيه بوفاة رئيس هيئة النزاهة عزت توفيق، لافتا الى أن العراق فقد قاضيا نزيها ومسؤولا نحن أحوج مانكون اليه في هذه المرحلة الحساسة.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أعزي ابناء الشعب العراقي كافة بوفاة رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق رحمه الله أثر حادث مؤسف تلقينا نبأ حدوثه ببالغ الحزن والأسى"، مبينا "لقد فقدنا قاضيا نزيها ومسؤولا نحن أحوج مانكون اليه في هذه المرحلة الحساسة لمايتمتع به من خصال حميدة وخبرة كبيرة أهلته ليكون على رأس أهم اجهزة مكافحة الفساد".
وأضاف عبدالمهدي، "أعزي على وجه الخصوص زملائه القضاة في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يواجه اخطر الملفات والتي كان للفقيد الراحل دور اساسي في كشفها ومتابعتها، كما اعزي جميع العاملين في السلك القضائي وذويه ومحبيه ، سائلا الباري جلت قدرته ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته".
واعلنت هيئة النزاهة، أمس الخميس، وفاة رئيسها القاضي عزت توفيق اثر حادث مروري في دهوك.
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